اذاعة جيش العدو:34% من الإسرائيليين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة بسبب أحداث 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 09:16

اذاعة جيش العدو:34% من الإسرائيليين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة بسبب أحداث 7 أكتوبر

منذ 51 mins 10 December، 2023
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