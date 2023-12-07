طوفان الأقصى| كيف تناول الاعلام الصهيوني أزمة الثقة داخل كيان العدو؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 10:42

طوفان الأقصى| كيف تناول الاعلام الصهيوني أزمة الثقة داخل كيان العدو؟

منذ 1 ساعة 7 December، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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