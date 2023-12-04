تقرير مصوّر| وزارة الاشغال والجيش اللبناني يوقعان اتفاقاً لرفد الملاحة الجوية بضباط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2023 - 21:34

تقرير مصوّر| وزارة الاشغال والجيش اللبناني يوقعان اتفاقاً لرفد الملاحة الجوية بضباط

منذ 38 mins 4 December، 2023
الوزير حمية
تقارير مصورة - لبنان

بعدَ سجالٍ دامَ اشهراً طويلةً حولَ ملفِ المراقبين الجويين ، وزارةُ الاشغالِ العامةِ والنقل وَقّعت اتفاقاً مع الجيشِ اللبناني لرفدِ الملاحةِ الجويةِ بخمسةَ عشرَ ضابطاً جوياً.

المصدر: قناة المنار

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