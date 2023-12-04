تقرير مصوّر| وزارة الاشغال والجيش اللبناني يوقعان اتفاقاً لرفد الملاحة الجوية بضباط

بعدَ سجالٍ دامَ اشهراً طويلةً حولَ ملفِ المراقبين الجويين ، وزارةُ الاشغالِ العامةِ والنقل وَقّعت اتفاقاً مع الجيشِ اللبناني لرفدِ الملاحةِ الجويةِ بخمسةَ عشرَ ضابطاً جوياً.

توقيع اتفاقية بين الوزارة والجيش اللبناني لرفد المديرية العامة للطيران المدني بضباط مختصين للقيام بمهام مساعدين مراقبين جويين لصالح مصلحة الملاحة الجوية في المطار ، تعدُّ خطوة إضافية تكاملية مع إجراءات أخرى قمنا بها ونعمل على أخرى إضافية أيضاً ، وذلك لتعزيز ركن أساسي من أركان… pic.twitter.com/WT8RUUzPC0 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 4, 2023

المصدر: قناة المنار