المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققوا اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 4 2023 - 11:42

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققوا اصابات مباشرة

منذ 9 mins 4 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة