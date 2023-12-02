مراسل المنار: قصف مدفعي معاد على الأاطراف المتصلة بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 16:18

مراسل المنار: قصف مدفعي معاد على الأاطراف المتصلة بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب

منذ 60 mins 2 December، 2023
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