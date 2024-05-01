‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف علما الشعب في  ‫جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 1 2024 - 16:58

‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف علما الشعب في  ‫جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 1 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة