مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف كفركلا ودير ‫ميماس جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2023 - 18:14

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف كفركلا ودير ‫ميماس جنوب لبنان

منذ 40 mins 1 December، 2023
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