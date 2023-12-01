اليوم الـ56 | مع انتهاء الهدنة.. المقاومة تقصف مستوطنات الاحتلال وتخوض اشتباكات مع جنوده في غزة

في اليوم الـ56 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومع انتهاء الهدنة المؤقتة، تخوص المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة في أكثر من محور بمدينة غزة وشمالي القطاع المحاصر، في إطار تصديها للغزو البري لقوات الاحتلال، بالتزامن مع استهدافها بالقصف الصاروخي مدن ومستوطنات الاحتلال.

وفي السياق، قصفت كتائب القسام عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين

وأعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها “قصفوا المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا صباح اليوم”.

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى استهداف سديروت وكفار عزة وكفار سعد برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال.

بدورها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية – قوات الشهيد عمر القاسم – أنها ‫قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

تضرر مركبة في غلاف غزة اثر سقوط صاروخ أُطلق من القطاع

وفي سياق التصدي لقوات الاحتلال بريا في قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية عن اشتباكات عنيفة بمحور تل الهوى جنوب غربي غزة، بالاضافة الى اكثر من محور بمدينة غزة وشمال القطاع.

ودكت كتائب القسام تجمعات قوات العدو شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ “رجوم” عيار 114ملم وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت سرايا القدس قصف تجمع جنود وآليات العدو المتمركزة في محور التقدم “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

المصدر: موقع المنار