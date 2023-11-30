إعلام العدو : تحرير دفعة من الأسرى غداً أمر محتمل ولكن غير مؤكد ومفاوضات مكثفة قد تستمر حتى الصباح – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 20:50

إعلام العدو : تحرير دفعة من الأسرى غداً أمر محتمل ولكن غير مؤكد ومفاوضات مكثفة قد تستمر حتى الصباح

منذ 34 mins 30 November، 2023
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