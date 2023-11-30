حركة حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الإحتلال غير المسبوقة في غزة وقتل الأطفال بجنين والانتهاكات في حق الاسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2023 - 14:14

حركة حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الإحتلال غير المسبوقة في غزة وقتل الأطفال بجنين والانتهاكات في حق الاسرى

منذ 38 mins 30 November، 2023
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