بالفيديو | سقوط صاروخ يمني في مطار بن غوريون وتوقف حركة الملاحة

توقفت حركة الملاحة في مطار بن غوريون الصهيوني بعد سقوط صاروخ يمني ، وافادت وسائل إعلام العدو ان” التقدير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتحدث عن فشل كل من نظامي “حيتس 3″ و”ثاد” في اعتراض الصاروخ اليمني”.

منصات المستوطنين تحدثت عن انفجار كبير في مطار “بن غريون” وسط فلسطين المحتلة.

وتم التداول بمشاهد لحالات هلع الصهاينة من داخل المطار .

نجمة داوود الحمراء افادت عن سقوط عدد من الإصابات جراء انفجار صاروخ بالستي يمني في منطقة مطار بن غوريون.

المراسل العسكري الصهيوني، نوعام أمير تعليقاً على فشل منظومات الدفاع الجوي في جيش الاحتلال في التصدي لصاروخ يمني: “هل من الممكن أن الألمان يرون هذا الإخفاق ويفكرون مجددًا فيما إذا كانوا سيشترون منظومة حيتس؟”.

القناة 13 العبرية قالت إن” قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون”.

المصدر: مواقع