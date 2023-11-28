الشيخ قاووق: إسقاط الأهداف الإسرائيلية بالعدوان على غزة ضرورة للأمن القومي في لبنان

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أنه “من الواجب الوطني أن نعمل على إسقاط الأهداف الإسرائيلية في العدوان على غزة، لأن في ذلك تحصين للمصلحة الوطنية وهو ضرورة للأمن القومي في لبنان”.

وأشار الشيخ قاووق في كلمة له خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد محمد حسن أحمد شري في حسينية بلدة خربة سلم الجنوبية إلى أن “العدو الإسرائيلي بات في موقع الهزيمة والضعف وهو أوهن وأعجز من أن يغيّر شيئا في المعادلات أو أن يحقق أية مكاسب على حساب المقاومة”، وقال “نحن عندما خضنا حرب استنزاف حقيقية على مدى 46 يوما وعلى طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، هزمنا إسرائيل عسكريا وكسرنا القرار الأميركي في المنطقة، لنثبت أن الزمن تغيّر وأنه زمن الانتصارات”.

ولفت الشيخ قاووق إلى أن “عمليات المقاومة في الجنوب لم تبقِ مكانا وموقعا عسكريا آمنا على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية وعمليات المقاومة في العراق وسوريا لم تبقِ قاعدة أميركية في أمان والمقاومة في اليمن لم تبقِ ممرا آمنا للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر”، وشدد على أنه “بالتكامل والتعاون بين المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، باتت إسرائيل محاصرة بالنار والاخفاقات وبهذه العطاءات والانجازات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة”.

ورأى الشيخ قاووق أن “العدو الإسرائيلي بعدوانه على غزة، كان يتجاوز بأهدافه غزة، وكنا نعلم منذ البداية أن المعركة واحدة، وأن مصيرنا واحد وأننا وغزة في خندق واحد ضد عدو واحد”، واضاف ان “حزب الله كتب بدماء شهدائه أعظم وأول نصرة لغزة، وبهذه الدماء، أثبتنا للدنيا أن غزة ليست لوحدها وأننا لن نتركها لوحدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام