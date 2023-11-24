حركة حماس والمقاومة الفلسطينية شيعت القيادي خليل حامد خراز و4 مجاهدين آخرين

شيعت حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في مخيم الرشيدية في صور الشهيد القيادي في كتائب عز الدين القسام خليل حامد خراز – ابو خالد – الذي اغتاله العدو الصهيوني في جنوب لبنان مع عدد من رفاقه. وشارك في التشييع حشد من القيادات الفلسطينية واللبنانية وشخصيات علمائية ونضالية.

ولف نعش القيادي الشهيد بالعلم الفلسطيني وراية كتائب عز الدين القسام،. وبعدما جابت موكب التشييع في المخيم اقيمت الصلاة على جثمان الشهيد قبل مواراته في ثرى جبانة شهداء مخيم الرشيدية.

وشيعت طرابلس اربعة من شهداء حركة حماس الذين ارتقوا في الجنوب بفعل العدوان الصهيوني.