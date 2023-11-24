حركة حماس والمقاومة الفلسطينية شيعت القيادي خليل حامد خراز و4 مجاهدين آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 23:22

حركة حماس والمقاومة الفلسطينية شيعت القيادي خليل حامد خراز و4 مجاهدين آخرين

منذ 2 ساعة 24 November، 2023
لبنان

شيعت حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في مخيم الرشيدية في صور الشهيد القيادي في كتائب عز الدين القسام خليل حامد خراز – ابو خالد – الذي اغتاله العدو الصهيوني في جنوب لبنان مع عدد من رفاقه. وشارك في التشييع حشد من القيادات الفلسطينية واللبنانية وشخصيات علمائية ونضالية.
ولف نعش القيادي الشهيد بالعلم الفلسطيني وراية كتائب عز الدين القسام،. وبعدما جابت موكب التشييع في المخيم اقيمت الصلاة على جثمان الشهيد قبل مواراته في ثرى جبانة شهداء مخيم الرشيدية.

وشيعت طرابلس اربعة من شهداء حركة حماس الذين ارتقوا في الجنوب بفعل العدوان الصهيوني.

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