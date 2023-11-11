مدير مجمع الشفاء: قصف عنيف في محيط المستشفى ووضع الجرحى مأساوي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 11 2023 - 06:04

مدير مجمع الشفاء: قصف عنيف في محيط المستشفى ووضع الجرحى مأساوي

منذ 2 ساعة 11 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة