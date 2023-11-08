‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على أطراف بليدا ومحيبيب  ‫وحولا وميس الجبل ويارون  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 16:02

‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على أطراف بليدا ومحيبيب  ‫وحولا وميس الجبل ويارون 

منذ 7 mins 8 November، 2023
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