شهيدان في اعتداءات صهيونية في ياطر وميس الجبل

في إطار الاعتداءات الصهيونية المستمرة، أفاد مراسلنا في الجنوب بأنّ مسيّرة معادية استهدفت فجر اليوم سيارة في بلدة ياطر، ما أدى إلى ارتقاء شهيد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن وإصابة آخر في الغارة التي استهدفت بلدة ياطر.

كما افاد مراسلنا أن”مسيرة إسرائيلية معادية اغارت على سيارة في بلدة ميس الجبل ما ادى الى ارتقاء شهيد”.

وأفاد أيضًا بأنّ” زورقًا حربيًا معاديًا أطلق رشقات نارية غزيرة تجاه المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة”.

وبالتزامن، حلّقت طائرات العدو الحربية في أجواء البقاع الغربي.

وفي الأثناء، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أنّ الفرق المختصة التابعة لها تمكّنت من انتشال أشلاء شهيدين في بلدة ميس الجبل.

المصدر: مواقع المنار