الهلال الأحمر الفلسطيني: حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 07:12

الهلال الأحمر الفلسطيني: حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي

منذ 31 mins 29 October، 2023
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