اعلام العدو: رصد جسم مشبوه يحلق في سماء كيبوتس “دان” عند ‫الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 13:40

اعلام العدو: رصد جسم مشبوه يحلق في سماء كيبوتس “دان” عند ‫الحدود مع لبنان

منذ 39 mins 23 October، 2023
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