المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف ‫غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2023 - 12:48

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف ‫غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”

منذ 12 mins 21 October، 2023
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