استهداف منزل والد قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف مما ادى الى استشهاد شقيق القائد وابنه وحفيدته ولا زال هناك أفراد من العائلة تحت الركام – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 05:18

استهداف منزل والد قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف مما ادى الى استشهاد شقيق القائد وابنه وحفيدته ولا زال هناك أفراد من العائلة تحت الركام

منذ 33 mins 11 October، 2023
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