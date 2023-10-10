إعلام العدو: نحو 800 إلى 1000مقاتل من حركة حماس عبروا 80  ‫ثغرة في الجدار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 09:26

إعلام العدو: نحو 800 إلى 1000مقاتل من حركة حماس عبروا 80  ‫ثغرة في الجدار

منذ 37 mins 10 October، 2023
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