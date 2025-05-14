عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على شمال غزة.. والاحتلال يواصل الإبادة

ركّز الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قصفه على مناطق شمالي قطاع غزة، مُمعناً في قتل المدنيين وفي حرب الإبادة الجماعية.

وأكد وسائل اعلام فلسطينية وصول عدد الشهداء إلى 46، بينهم أطفال ونساء، من جراء غارات الاحتلال الذي استهدفت المنازل في مخيم جباليا وجباليا البلد، شمالي القطاع.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال ارتكب مجزرة في استهداف أحد المنازل في جباليا، وارتكب مجزرةً أيضاً في قصفه منزلاً في منطقة الصحوة في مخيم جباليا.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلاً في حي الجرن في جباليا البلد، مشيرةً إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال شقتان سكنيتان في شارع العجارمة.

كذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء شهداء ووقوع إصابات من جراء قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، ارتكب الاحتلال مجزرة مروّعة بعد شنّ سلسلة غارات استهدفت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في آخر المعطيات التي نشرتها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52908 شهداء و119721 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: مواقع اخبارية