اشتباكات مسلحة بين مقاومي القسام وقوات الاحتلال عند بوابة  ‫الفراحين شرق خانيونس وقصف عنيف في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 07:56

اشتباكات مسلحة بين مقاومي القسام وقوات الاحتلال عند بوابة  ‫الفراحين شرق خانيونس وقصف عنيف في المكان

منذ 9 mins 10 October، 2023
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