عدد من الإصابات إثر استهداف قوات الاحتلال منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 07:56

عدد من الإصابات إثر استهداف قوات الاحتلال منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 10 October، 2023
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