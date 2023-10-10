الصحة الفلسطينية: 704 شهداء ونحو 3900 مصاباً جراء اعتداءات الاحتلال في غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة والضفة الغربية إلى 704 منذ فجر السبت، بينهم 143 طفلا و 105 سيدات ونحو 4 آلاف جريح.

وقالت الوزارة، في بيان، فجر اليوم الثلاثاء، “بلغ عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال المستمر 704 شهداء بينهم 143طفلا و 105 سيدات، و ما يقارب4 آلاف جريح، حتى اللحظة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد استشهدت عائلات بكاملها جراء القصف الإسرائيلي”.

وأضاف البيان “العدوان الإسرائيلي استهدف سيارات وطواقم الإسعاف بشكل متعمد وقصف المستشفيات، وقد أصبح مستشفى بيت حانون خارج الخدمة جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وهو المستشفى الوحيد في البلدة”.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي.

المصدر: وكالات