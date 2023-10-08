‫وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن قيام مجموعة من المقاومين  ‫باختطاف سيارة بداخلها رهائن في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 8 2023 - 12:20

‫وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن قيام مجموعة من المقاومين  ‫باختطاف سيارة بداخلها رهائن في غلاف غزة

منذ 23 mins 8 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة