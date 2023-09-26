إخبار ضد عميل اسرائيلي على خلفية معلومات عن عزمه دخول الأراضي اللبنانية

تقدمت “هيئة ممثلي الأسرى والمحررين” الثلاثاء بإخبار لدى المحكمة العسكرية ضد العميل كامل محمد حجازي، على خلفية وصول معلومات عزمه على الدخول للأراضي اللبنانية.

وأوضحت الهيئة أن “المحامي الأستاذ غسان المولى تقدم بوكالته عن الاسرى المحررين: هلال كمال السلمان شقيق الشهيد بلال السلمان وعماد السلمان ، عباس عبد المنعم قبلان ، احمد طالب ، أنور ياسين، شوقي مصطفى عواضة ، نبيه حسين عواضة ، عفيف شريف حمود ، يوسف علي ترمس، بإخبار لدى المحكمة العسكرية ضد العميل كامل محمد حجازي والدته سرية عواضة (رقم الاخبار ١٩٤٩٣/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٣)”.

وتابعت ان ذلك يأتي “على خلفية وصول معلومات عزمه على الدخول للأراضي اللبنانية وهذا الأمر يشكل تهديداً للسلم الأهلي وخطراً على التعايش السلمي كونه مقترف جرائم قتل متعمد بلباس العمالة للعدو الصهيوني ضد المختار الشهيد علي حسين جابر / بني حيان والمواطن محمد علي قشمر/ مركبا، وبخاصة أنه لم يحاكم على جرائمه وهذا مما قد يسبب خطرا على التعايش داخل القرى واستفزازاً غير مقبول لعوائل الشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام