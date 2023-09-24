الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بصد هجمات أوكرانية جديدة على عدة محاور للقتال وتحييد نحو 560 عسكريا للعدو وإسقاط مروحية و15 مسيرة خلال اليوم الماضي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

محور دونيتسك – القوات الروسية صدت صد 4 هجمات للعدو وحسنت وضعها التكتيكي في منطقة قرية فيسيلويه، ووصلت الخسائر الأوكرانية في هذا المحور إلى نحو 305 جنود

محور زابوروجيه – القضاء على نحو 35 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدفع ذاتي الحركة M109 Paladin أمريكي الصنع، ومدفعين من طراز “دي-30″، ومدفع ذاتي الحركة “غفوزديكا” ومدفع هاوتزر “مستا-بي”

محور كراسني ليمان – صد هجومين ومقتل أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا

محور جنوب دونيتسك – خسائر العدو تبلغ حوالي 110 جنود

محور كوبيانسك – القضاء على نحو 20 جنديا وتدمير مدفع ذاتي الحركة “أكاتسيا”، ومدفع ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع، إضافة إلى مستودع ميداني للذخيرة في منطقة خاركوف

محور خيرسون – مقتل ما يصل إلى 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر “دي-30″، ومستودع ميداني للذخيرة

إسقاط مروحية من طراز “مي-8” في أراضي دونيتسك

اعتراض 5 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM، و8 صواريخ من نظام HIMARS وتدمير 15 طائرة بدون طيار

المصدر: الدفاع الروسية