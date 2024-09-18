وصول طائرة مساعدات عراقية إلى بيروت تضمّ أكثر من 15 طنًا و20 طبيبًا وعاملاً صحيًا

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ⁧فراس الأبيض، اليوم، إنّنا “نستقبل أول شحنة مساعدات تصل إلى لبنان بعد العدوان الإسرائيلي بمبادرة كريمة من حكومة العراق”.

وأوضح الأبيض أنّه “وصل إلى مطار بيروت 20 طبيبًا وعاملاً صحيًا من العراق إضافة إلى أكثر من 15 طنًا من المساعدات العراقية”.

ووجّه الأبيض “تحية لكل الدول الشقيقة، ومنها مصر وإيران وسوريا، التي عرضت المساعدة وسترسل شحنات تباعًا إلى لبنان”.

هذا وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف شخص واستشهد 11 آخرين على الأقل عصر أمس الثلاثاء إثر تفجير نظام الـpagers المحمول باليد، في مختلف المناطق اللبنانية.

وحمّلت المقاومة الإسلاميّة في لبنان في بيان لها “العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة حول الاعتداء الآثم الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة”.

وفي بيان لها، صباح اليوم الأربعاء، أكّدت المقاومة أنّ مسار الدعم والإسناد لغزة “متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله”.

المصدر: يونيوز