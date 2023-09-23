تقرير مصور| معلومات المنار: الموفد القطري جاء لتحقيق التوافق مدعوماً من واشنطن والدوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2023 - 22:00

تقرير مصور| معلومات المنار: الموفد القطري جاء لتحقيق التوافق مدعوماً من واشنطن والدوحة

منذ 2 ساعة 23 September، 2023
لبنان

يواصل الموفد القطري زيارته للبنان وقد التقى معظم الاطراف اللبنانيين وفي جعبته حزمة من الاسماء المرشّحة للرئاسة الاولى.

وأفادت مصادر للمنار، بأن الموفد القطري لم يبد لمن التقاهم أنّه يزور لبنان للتسويق لإسم محدد، بل جاء سعيًا لتحقيق التّوافق وفي جعبته حزمة من الاسماء، وقيمته المضافة عن الفرنسي أنّه يحظى في مهمّته هذه بدعم صريح من الولايات المتحدة والسعودية.

وأوضحت المصادر، أن الزائر القطري أعطى صبغة الاستطلاع للقاءاته وطرح أسئلة حول طريق الخروج من الازمة وكيفية ذلك مستفيدا من تجربة زميله الفرنسي جان ايف لودريان ومتجنّبا ما استفزّ بعض الاطراف اللبنانيين في مهمة لودريان.

وبحسب المصادر، فقد ناقش الموفد القطري الخيارات أفكارا وأسماء وموضوع الترشح للرئاسة والحظوظ، مع أسماء مرشّحة لهذا المنصب، وأشار الى أنّ بلاده تريد مرشّحا وسطيا يتوافق عليه اللبنانيون ولم يبد موقفًا من الحوار اللبناني – اللبناني.

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