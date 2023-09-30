الشيخ قاووق: على جماعة التحدّي والمواجهة الاستيقاظ من أضغاث احلامهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2023 - 17:06

الشيخ قاووق: على جماعة التحدّي والمواجهة الاستيقاظ من أضغاث احلامهم

منذ 1 ساعة 30 September، 2023
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لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنَّ السبب الرئيسي في تعقيد الازمات على مختلف مستوياتها، هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على تعطيل المبادرات الداخلية والخارجية. وقال: استيقظوا من أضغاث احلامكم فلسنا في حزب الله مهزومين لنقبل برئيس يعمل على تحقيق اهداف تموز 2006.

وخلال رعايته الحفل التكريمي الذي أقامته التعبئة التربوية في حزب الله للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية وخريجي الجامعات في مدينة صور، لفت الشيخ قاووق إلى أن العدو الإسرائيلي بات يعترف أن استراتيجية المقاومة تضيّق عليه الخناق من غزة والضفة والجنوب في لبنان وسوريا، وهذا هو نجاح استراتيجية المقاومة في نصرة فلسطين وشعبها.

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