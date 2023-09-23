الجيش اللبناني رد على إلقاء العدو الاسرائيلي قنابل في مزارع شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2023 - 12:42

الجيش اللبناني رد على إلقاء العدو الاسرائيلي قنابل في مزارع شبعا

منذ 28 mins 23 September، 2023
شبعا
لبنان

ألقت قوات العدو الاسرائيلي السبت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات العدو في الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة إحدى مزارع شبعا جنوب لبنان، أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين.

ورد الجيش اللبناني بإلقاء قنابل دخانية على جنود العدو الذين اعتدوا سابقا برمي قنابل صوتية ودخانية على قوة من الجيش ما أدى إلى فرار جنود العدو الذي ردوا لاحقا بمزيد من القنابل الدخانية.

هذا وقد شاركت دبابات ميركافا باستنفار العدو مقابل تحرك جرافة لبنانية كانت تزيل خرقا للأراضي المحررة في مزارع شبعا.

المصدر: مراسل المنار

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