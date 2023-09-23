الجيش اللبناني رد على إلقاء العدو الاسرائيلي قنابل في مزارع شبعا

ألقت قوات العدو الاسرائيلي السبت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات العدو في الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة إحدى مزارع شبعا جنوب لبنان، أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين.

ورد الجيش اللبناني بإلقاء قنابل دخانية على جنود العدو الذين اعتدوا سابقا برمي قنابل صوتية ودخانية على قوة من الجيش ما أدى إلى فرار جنود العدو الذي ردوا لاحقا بمزيد من القنابل الدخانية.

هذا وقد شاركت دبابات ميركافا باستنفار العدو مقابل تحرك جرافة لبنانية كانت تزيل خرقا للأراضي المحررة في مزارع شبعا.

المصدر: مراسل المنار