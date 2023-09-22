الشيخ قاسم في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: المقاومون الفلسطينيون يقولون اليوم بالبندقية فلسطين ستعود

اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان مجزرة صبرا وشاتيلا هي وصمة عار على الكيان الصهيوني وعملائه في الداخل اللبناني والدول التي ساهمت بتغطية هذه المجزرة. كما اعتبر الشيخ قاسم ان التطبيع خيانة من اي جهة كان لأنه يمنح (اسرائيل) شهادة حسن سلوك على اجرامها ويقف في المقلب الاخر.

وقال الشيخ قاسم: المقاومون اليوم في فلسطين يقولون بالبندقية فلسطين لنا وستعود، مضيفا: شرف لنا ان ندعم فلسطين ولن يحرر الارض الا السلاح ولن يمنع المزيد من العدوان الا السلاح.

كلام الشيخ قاسم جاء خلال احياء بلدية الغبيري للذكرى الواحدة والاربعين لمجزرة صبرا وشاتيلا.. قبل مسيرة وضع اكاليل من الورود على اضرحة الشهداء في مدافن شهداء صبرا وشاتيلا…