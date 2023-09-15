الخط الساخن| عمّال الأفران يرفعون الصوت.. محرومون من أبسط حقوق العامل اللبناني

في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار، قدّم رئيس نقابة عمال المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان الأستاذ شحادة المصري سردا تاريخيا لأبرز المحطّات التي مرّت بها مطالب عمّال الأفران، مثنيا على جهود وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم الذي دعا أصحاب الأفران والعمّال الى مكتبه طالبا إليهم رفع وثيقة عمل خلال أسبوعين، إلّا انّ أصحاب الأفران وفق المصري لم يتجاوبوا. فأصدر وزير العمل مذكّرة تقتضي بتطبيق قانون العمل على عمّال الأفران، وصدرت هذه المذكّرة بتاريخ 1-11-2022 ولم تطبّق حتّى اليوم.



أمّا عضو نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان الأستاذ عبّاس حيدر فتحدّث عن إضطرارهم الى استقدام عمّال أجانب لعدم توفّر العمالة اللبنانية. كما أصرّ حيدر على أنّ أصحاب الأفران يدفعون أكثر مما أقرّته الدولة للعمّال شهريا.في التقرير الذي عرض خلال الحلقة تحدّث عمّال الأفران عن ظروف العمل، كما تحدّث صاحب فرن عن أوضاع العمّال لديه، مؤكّدا أنه يتحمّل أعباء إضافية للحفاظ على عمّاله.أيضا في التقرير تحدّثت مجموعة أخرى من العمّال عن أجورها غير المنصفة كما عن حرمانها من الإجازات المرضية، وقال صاحب فرن آخر إنّ وزارة الإقتصاد يجب أن تأخذ بعين الإعتبار أجرة العامل عند دعمها للطحين.المصري عدّد مطالب العمّال وهي العمل لمدّة ثماني ساعات، الحصول على راحة أسبوعية ، الإجازة المرضية ودفع أجر مقابلة كل ساعة عمل إضافية. وأشار المصري الى أنّ أصحاب الأفران لا يصرّحون عن عدد العمّال الأجانب لديهم. كما تابع أنّ الدراسة التي أجريت سابقا تحدّد 8 ساعات لكل 25 كيس طحين، وأنّهم كعمّال طالبوا بلجنة تحدّد كميّة الخبز التي تنتج من كيس طحين واحد والأكلاف التي تدفعها الأفران.أخيرا ناشد المصري وزير العمل الدكتور بيرم بتشكيل لجنة مؤلّفة من العمّال ومن أصحاب العمل لتحديد العلاقة التعاقدية بين الطرفين عبر اتّفاق مدوّن.