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September 12 2023 - 18:16

أبو حيدر التقى مسؤولا في وزارة التجارة البريطانية : لتفعيل دور الشراكة بين لبنان والمملكة المتحدة

منذ 36 mins 12 September، 2023
مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر
مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر
لبنان

عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر لقاء مع السيد نيكولا كلامنتس نائب مدير قسم اوروبا والشرق الاوسط وآسيا الوسطى في وزارة الاعمال والتجارة في لندن اليوم، في حضور نائب رئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية المستشار مروان فرنسيس والسيدة ياسمين الحاج من القسم التجاري في السفارة البريطانية.

وأكد ابو حيدر “تفعيل دور الشراكة بين لبنان والمملكة المتحدة والبحث في سبل تطويرها عبر زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين علما ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقارب 790 مليون دولار خلال عام 2022.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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