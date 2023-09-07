شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تقرير مصور| منصة “بلومبرغ” بدل “صيرفة”، فما فائدتها؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2023 - 20:54

تقرير مصور| منصة “بلومبرغ” بدل “صيرفة”، فما فائدتها؟

منذ 38 mins 7 September، 2023
لبنان

منصة بلومبرغ بديلاً عن صيرفة، ما الجدوى منها؟

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