شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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September 6 2023 - 11:58

رفع “القرآن” وأجواء “حزينة”.. مشاهد احياء ليلة الاربعين في كربلاء

منذ 2 ساعة 6 September، 2023
ثقافي وديني - صفحات منوعة

أحيت جموع مسلمة غفيرة، ذكرى اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، في محافظة كربلاء المقدسة.

 

ووثقت مشاهد من داخل ضريح الامام الحسين (ع) طرق أحيا ذكرى اربعينية حفيد الرسول محمد (ص).

وتأتي ذكرى عاشوراء هذا العام على وقع حوادث شهدت تدنيس المصحف الكريم في السويد والدنمارك.

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

المصدر: السومرية

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