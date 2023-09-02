قوى الأمن الداخلي: توقيف مطلوب سوري في قب الياس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 2 2023 - 20:00

قوى الأمن الداخلي: توقيف مطلوب سوري في قب الياس

منذ 3 ساعة 2 September، 2023
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها السبت القبض على أحد المطلوبين للقضاء في بلدة قب الياس البقاعية.

وقال البيان “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين في بلدة قب الياس”، وتابع “بنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من تحديد مكانه وتوقيفه في سهل البلدة، ويدعى أ. خ (مواليد عام 2001، سوري) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة”، واضاف “بتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة، كما تبين أن إقامته غير شرعية”.

وأكد البيان “أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة