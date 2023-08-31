شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استقبل سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رشيد بلباقي في مقر السفارة في بيروت وفداً من حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ضم الأمين المساعد الأخ فؤاد حسن ومسؤول العلاقات العربية الأخ محمد قليلات، وأمين مديرية الشباب والرياضة الأخ غسان الطبش، مقدّمين لسعادته التهنئة في منصبه الجديد سفيراً للجزائر في لبنان.

بعد اللقاء، ثمّن وفد المرابطون دور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيادة فخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون، في هذه المرحلة التاريخية المعقدة، أن يكون القائد والرائد في لم الشمل وتجميع عناصر القوة العربية، مؤكدين على دور القيادة الجزائرية بدعم القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية العربية الأولى.

المصدر: بريد الموقع