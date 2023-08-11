أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 12 عنصرا إرهابيا من وحدات حماية الشعب الكردية، في الشمال السوري، تقول إنهم كانوا يعدون لتنفيذ هجمات ضد الجيش التركي.

وأضافت الوزارة أن عدد من تم تحييدهم أمس واليوم، في تلك المناطق بالشمال السوري، قد ارتفع إلى 21 عنصراً إرهابياً حتى الآن.

من جهة ثانية، أعلنت الدفاع التركية أن عدد من تم تحييدهم من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، قد وصل أمس واليوم إلى حوالي أربعين عنصرا من الوحدات الكردية والعمال الكردستاني.

وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان السلطات التركية عن مقتل ستة جنود أتراك، بهجوم كبير، تقول أنقرة إن من نفّذه هم عناصر من حزب العمال الكردستاني، في منطقة العملية العسكرية التي أسماها الجيش التركي “المخلب-القفل”، والتي تشمل مناطق مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان في شمال العراق، وهي عملية أطلقتها الدفاع التركية في 17 أبريل 2022 داخل الأراضي العراقية.

ويتعهد كبار المسؤولين الأتراك، باستمرار العمليات العسكرية في شمال كل من سوريا والعراق، وفي الداخل التركي، حتى القضاء على خطر المنظمات الإرهابية بشكل كامل.

وتتهم أنقرة الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم هذه المنظمات بالمال والسلاح، الذي تقول أنقرة إن هذه التنظيمات تستخدمه ضد تركيا.

المصدر: روسيا اليوم