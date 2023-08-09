مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاربعاء 9-8-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2023 - 20:30
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وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد لقائه وفد مفوضية شؤون اللاجئين: توصلنا إلى اتفاق لتسليم لبنان داتا النازحين السوريين
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهورية إلا بالتفاهم والحوار اللبناني_اللبناني
باسيل: هناك إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي مقابل مطالب وطنية وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها
وفاة 6 أشخاص بينهم طفلة وجرح أكثر من 15 آخرين جراء حوادث سير متفرقة في لبنان
اصابة شخصين بجروح جراء انفجار واحتراق خزان مازوت عائد لإحدى محطات الخلوي في مدينة الهرمل
شركة ألفا: انقطاع خدمات الخلوي في المنطقة التي تتغذى من محطة مرح الهرمل وباشرنا الإجراءات لإعادة تأهيلها بأسرع وقت
إعلام العدو: إطلاق نار نحو حافلة للمستوطنين في منطقة مفرق عطيرت شمال رام الله
يديعوت احرونوت: متظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي يحاصرون نتنياهو أثناء قضائه اجازة في مستوطنة بالقرب من الحدود اللبنانية
حركة حماس: أداء مستوطنين لطقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى تصعيد على مقدساتنا وشعبنا لن يسمح للعدو بالعبث بهويته
لجنة الانتخابات الباكستانية تقرر منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات
جيش النيجر: غضب السكان واستيائهم من العقوبات التي فرضتها "إكواس" لا يسمح باستقبال وفد المجموعة في نيامي حاليا
رئيس نيجيريا بولا تينوبو: قادة التكتل الافريقي يفضلون حل أزمة النيجر بسبل دبلوماسية بانتظار قرار قمة "إكواس" الخميس
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: ما يحدث في النيجر لم يكن بتحريض من روسيا أو من فاغنر لكنهم يحاولون الاستفادة منه
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وطاولة الحوار
الأمم المتحدة: أدلة مجمعة تؤشر إلى زيادة حادة في جرائم حرب وضد الانسانية في بورما قد تسهم بتقديم مرتكبيها إلى العدالة
مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاربعاء 9-8-2023
منذ 32 mins
9 August، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
المصدر:
قناة المنار
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