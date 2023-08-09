الأمن العام خصّص يوم الجمعة من كل اسبوع لاستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية للبنانيين حاملي إقامة في الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2023 - 15:12

الأمن العام خصّص يوم الجمعة من كل اسبوع لاستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية للبنانيين حاملي إقامة في الخارج

منذ 2 ساعة 9 August، 2023
الامن العام اللبناني
لبنان

اعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام  في بيان انه، “يخصّص يوم الجمعة من كل اسبوع في المراكز الإقليمية لاستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية للبنانيين حاملي إقامة في الخارج (إقامة وليس تأشيرة) حصراً دون كوتا، ويستوفى من أصحاب العلاقة بدل خدمات مأجورة مضاعف، وفقاً للضوابط التالية أدناه:
1-   حيازة إقامة صالحة في الخارج أو جنسية أجنبية.
2-   حيازة جواز سفر صلاحيته أقل من سنة ونصف أو دخولهم البلاد بموجب جواز مرور.
3-   عدم مرور أكثر من /15/ يوماً على دخولهم البلاد بتاريخ تقديم الطلب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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