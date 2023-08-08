استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس المكتب السياسي في “الجماعة الاسلامية” علي ابو ياسين على رأس وفد، وكان عرض للاوضاع العامة لا سيما السياسية منها ولشؤون تشريعية.

وبعد اللقاء، قال ابو ياسين “أكدنا على موقفنا كجماعة اسلامية من ضرورة ان يصار الى حوار وطني سقفه انتخاب رئيس للجمهورية لتنطلق عجلة المؤسسات والعجلة الدستورية”، وتابع “وكان هذا الموضوع محل تقاطع بيننا كجماعة وبين دولة الرئيس”، واضاف “كما اكدنا مع دولة الرئيس ضرورة الحفاظ على الدستور اللبناني وإتفاق الطائف واستكمال تطبيق بنود الدستور ورفض كل البدع وكل الكلام والاتفاقات وربما الصفقات التي تبرم لنسف الدستور وفي مقدمها اللامركزية المالية الموسعة، فالدستور ينص على اللامركزية الادارية ونحن نطالب بتطبيق اللامركزية لكن اللامركزية المالية تعني التقسيم ونسف الدستور وخاصة اذا ما طرحت من اناس يفترض انهم حريصون على هذا الدستور”.

من جهة ثانية، كما بحث الرئيس بري العلاقات اللبنانية الفلسطينية والاوضاع في مخيم عين الحلوة في ضوء الاحداث الاخيرة، خلال لقائه عضو الهيئة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية في حركة “فتح” عزام الأحمد، بحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور وامين سر حركة “فتح” في لبنان فتحي ابو العردات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام