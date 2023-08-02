مراسلنا في صيدا : تجدد إطلاق النار في مخيم عين الحلوة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 03:46

مراسلنا في صيدا : تجدد إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

منذ 5 ساعة 1 August، 2023
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