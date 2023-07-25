الشيخ القطان: الوحدة الوطنية والإسلامية في لبنان خط أحمر

قال رئيس جمعية ” قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في مجلس عاشورائي نظمه حزب الله في منطقة جلالا البقاعية إن “الوحدة الوطنية والإسلامية في لبنان خط أحمر، تمسكوا بهما”.

ورأى الشيخ القطان أن “من فهم ثورة كربلاء، ثورة الإمام الحسين يعلم بأنها ثورة الحق في مواجهة الباطل، ويعلم أن التمسك بالحق من الممكن ان يكلفنا أنفسنا”، وتابع “كم من شهيد سقط من اجل هذا الحق، وكم من شهيد سقط في فلسطين وفي جنوب لبنان لانه تمسك بالحق ودافع عنه”.

ودعا الشيخ القطان “للتمسك بالشعب والجيش والمقاومة، لأن لبنان لا يحافظ على وجوده إلا من خلال هذه المعادلة الماسية والتمسك بها”، واضاف “من أراد لبنان قويا عزيزا مواجها لكل التحديات عليه التمسك بها، لأن المقاومة هي التي حمت لبنان وحققت توازن رعب مع أي عدو يهدد لبنان، ونحن الآن نتذكر حرب تموز 2006″، وشدد على انه “لولا تلاحم الجيش والشعب والمقاومة لما بقي لبنان، لأن بقاءه مرتهن بقوته المتمثلة بهذه المعادلة”.

وختم: “عندما نحيي ذكرى عاشوراء نتذكر وجوب التمسك بالحق، وتمسكنا بالحق في لبنان يتمثل بتمسكنا بالمقاومة لأنها أعطتنا العزة والكرامة والأمن والأمان والإستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام