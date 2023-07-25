المفتي قبلان: زمن الاستضعاف انتهى.. ولولا المقاومة لما بقي لبنان

قال “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان في كلمة له خلال إحياء ليالي عاشوراء في مجمع “شاهد” التربوي “من على منبر الامام الحسين، لبنان هبة المقاومة، ولولا المقاومة لما بقي لبنان ولن نفرط بذرة من إرث الشهداء والمقاومين”.

واكد المفتي قبلان “خيارنا شراكة وطنية وسلم أهلي ووطن مقاوم ودولة ذات سيادة وطنية وأي تسوية رئاسية ممرها الجبري مصالح لبنان”، واضاف “زمن الاستضعاف انتهى، وهنا أوصيكم بحفظ عهد النفس الواحدة بين حزب الله وحركة أمل، كدرع وطني ضامن لمصالح لبنان، ومن أكبر النعم علينا هذه الوحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام