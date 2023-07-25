طقس لبنان| الكتل الهوائية الحارة مستمرة وتخفّ السبت

يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط بحيث تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، ويرافقها نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها.

وحذرت مصلحة الارصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، ونصحت بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.

كذلك نفت مصلحة الارصاد الجوية المعلومات المتداولة عن ان درجة الحرارة ستبلغ 45 درجة في اول آب و أهابت بوسائل الاعلام اخذ المعلومات الرصدية و التوقعات الجوية من مصادرها الصحيحة و الرسمية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل و شمال البلاد (بحدود ال3 درجات في الداخل كحرارة قصوى) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل (للتجاوز معدلاتها بحدود ال4 درجات على الاقل كحرارة قصوى) وفي المناطق الساحلية الشمالية.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بخاصة على الساحل، وتراجع محدود بنسبة الرطوبة على الساحل .

الجمعة: قليل الغيوم، مع بداية انخفاض محدود في درجات الحرارة و تراجع في نسبة الرطوبة على الساحل، و لكنها تبقى فوق معدلاتها لشهر تموز.

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 31 درجة، في الداخل من 24 إلى 39 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية الى جنوبية شرقية ليلا، ناشطة خلال الفترة الصباحية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء أحيانا خلال الفترات الصباحية والمسائية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 95%.

-حال البحر: متوسط الى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.