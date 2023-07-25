مصلحة الارصاد الجوية تنفي ما يتم تداوله من بيانات مبالغ بها في شأن درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2023 - 01:52

مصلحة الارصاد الجوية تنفي ما يتم تداوله من بيانات مبالغ بها في شأن درجات الحرارة

منذ 3 ساعة 24 July، 2023
بيروت
لبنان

نفت مصلحة الارصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيان، ما يتم تداوله من بيانات مبالغ بها بشكل كبير عن ان درجة الحرارة ستلامس ال٤٥° درجة في اول اسبوع من شهر اب”.

وأكد البيان أن “درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتباراً من هذا السبت، لتعود لمعدلاتها الطبيعية. علماً ان في بيروت، من غير المتوقع ان تتجاوز الحرارة ال٣٤ درجة في الايام المقبلة، وهي حتى الان لم تتجاوز ال٣٢° والاحساس بالحر ناتج عن الرطوبة الزائدة نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحر المتوسط ل٢٩° في هذا الوقت من السنة، و اتجاه الرياح الجنوبية الغربية الحارة والمشبعة بالرطوبة القادمة من شمال افريقيا التي تدفع بالرطوبة نحو الساحل اللبناني فتزيد الشعور بالحر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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