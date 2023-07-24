المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: لودريان يسعى لإيجاد حل توافقي لانتخاب رئيس للبنان

وزعت السفارة الفرنسية في لبنان خبرا عن تصريح ادلت فيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية حول زيارة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية جان ايف لودريان للبنان (25-27 تموز / يوليو 2023).

وقالت المتحدثة “سيقوم، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية جان ايف لودريان بزيارة ثانية إلى لبنان في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 تموز”، وتابعت “لقد مكنته رحلته الأولى ، من 21 إلى 24 حزيران بلقاء ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني، كما التقى بمسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين”.

وتابعت المتحدثة “توجه الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في لبنان بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 10 إلى 12 تموز ثم إلى قطر حيث شارك في 17 تموز في لقاء خاص بلبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة ومصر ، قبل أن يعود إلى السعودية في 18 تموز الحالي”.

واضافت المتحدثة “هذه الرحلة الثانية له إلى لبنان هي جزء من مهمته للمساعي الحميدة التي يقوم بها، بهدف أن يهيئ جميع أصحاب المصلحة المعنيين الظروف المواتية لإيجاد حل توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية الذي هو خطوة أساسية لإعادة سير المؤسسات السياسية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للشروع في طريق الانتعاش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام