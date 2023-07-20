نقابة مستوردي المواد الغذائية: لا خوف على إمداد لبنان بالغذاء

دعت “نقابة مستوردي المواد الغذائية” اللبنانيين إلى عدم الخوف من حدوث انقطاع في إمداد لبنان لبعض المواد الغذائية عقب إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لوجود مصادر عالمية أخرى لاستيراد الحبوب بديلة عن أوكرانيا”.

وكشف رئيس النقابة هاني بحصلي في بيان له ان “كميات الحبوب المصدّرة من أوكرانيا إلى لبنان ليست كبيرة ولا تحتاج إلى بواخر كبيرة لشحنها وبالتالي يمكن إخراجها من موانئ غير خاضعة للحصار”، ونبّه أن “هذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي على الأسواق العالمية ما سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات لا سيما القمح والزيوت”، ودعا “المسؤولين المعنيين في لبنان إلى ضرورة التَحَوطّ لهذا الموضوع منذ الآن”.

وكانت روسيا قد أعلنت تعليق مشاركتها في اتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، عقب نحو عام على عقده، وبعد دقائق قليلة من الإعلان، بدأت أسعار القمح بالارتفاع عالمياً.

المصدر: صحيفة الاخبار